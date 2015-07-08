Все о Греции: встреча Еврогруппы в субботу и саммит ЕС в воскресенье

На вчерашнем заседании Еврогруппы и саммите глав государств и правительств 19 стран зоны евро власти Греции представили рамочный проект соглашения с кредиторами и пообещали разработать конкретный план действий к четвергу. Важно, что новый греческий министр финансов Евклид Цакалотос был позитивно принят участниками саммита. Греция просит реализацию двухэтапного плана. На первом этапе Афины хотят покрыть свои июльские потребности в финансировании, которые включают в себя долг МВФ и очередной транш в размере 450 млн евро, намеченный на 13 июля, а также погашение облигаций ЕЦБ на сумму в 3,5 млрд евро. На втором этапе Афины планируют покрыть свои финансовые нужды на ближайшие 2 года с помощью Европейского стабилизационного механизма. В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос о реструктуризации долгов Греции может быть рассмотрен в октябре.



В субботу Еврогруппа рассмотрит все предложения греческого правительства, а в воскресенье решение по Греции примут на саммите лидеры всех 28 стран-членов Евросоюза. До воскресения ЕЦБ продолжит поддерживать ликвидность греческих банков, но временной дедлайн и лимит кредитоспособности скоро истекут.



Мы в ожидании конкретного плана действий, который греческие власти должны будут озвучить завтра. Если вопрос решится в воскресенье, то риск выхода Греции из Еврозоны уменьшится. Однако европейские лидеры на текущий момент потенциально готовы к самому худшему.



Эйрини Цекериду, аналитик Julius Baer