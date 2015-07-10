Цены на металлы восстанавливают свои позиции после окончания панических продаж

Нынешняя неделя на рынке металлов началась громко и, по всей вероятности, так же и завершится. После панических продаж в начале недели цены начали восстанавливаться. Медь вернулась к показателям $5500 за тонну, а цены на железную руду приближаются к уровню $50 за тонну.



Такое быстрое восстановление прежних позиций подтверждает наше суждение о том, что фундаментальные факторы отходят на второй план, поскольку рынки в первую очередь руководствуются не ими, а преимущественно проявляют беспокойство относительно колебаний китайской экономики и неопределённости, связанной с коррекцией фондового рынка. Остается неясным, получится ли у экономики Поднебесной избежать проблем в связи с коррекцией на фондовом рынке, или это все же отразится на потребительской активности, например, покупке ювелирных изделий и автомобилей.



Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей продажи автомобилей снизились уже в июне, и, по нашему мнению, это снижение продолжится в июле. Спад автомобильных продаж в Китае может негативно отразиться на настроении участников рынка палладия и ограничить потенциал к краткосрочному восстановлению. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы все еще рассматриваем сложившуюся ситуацию в качестве возможности для благоприятного входа на рынок на фоне роста мировых автомобильных продаж и ограниченности сырьевых запасов. Мы советуем воздержаться от продаж на данный момент, хотя риски импульсивных продаж сохраняются.



Стремительное возвращение цен на металлы к своим прежним позициям подтверждают нашу точку зрения относительно панических продаж в начале этой недели. Несмотря на то, что мы сохраняем осторожность в прогнозах по металлам и железной руде, относительно платины и палладия можно сказать, что ослабление их рыночных позиций не вызвано фундаментальными факторами.



Карстен Менке, аналитик Julius Baer