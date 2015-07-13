Добыча сланцевой нефти в США и переговоры по Ирану давят на «черное золото»

Торговая неделя началась со снижения цен на нефть на фоне сохраняющихся опасений относительно перенасыщенности рынка «черного золота». Нефтедобыча в США похоже достигает своего дна и недавнее оживление подтверждает наше мнение, что тенденция к снижению себестоимости добычи сланцевой нефти делает эту отрасль еще более конкурентоспособной при существующих ценах на нефть.



В то же время продвигающиеся (хоть и медленно) переговоры по иранской ядерной проблеме являются дополнительным медвежьим фактором, даже несмотря на то, что значительные по объемам поставки иранской нефти не вернутся на рынок раньше следующего года. Стоит также отметить и близкие к рекордным показатели импорта сырой нефти, опубликованные только что в Китае. Однако, с учетом текущего пополнения стратегических запасов КНР данные по импорту нефти на сегодня сложно назвать тем показателем, который отражает реальный внутренний спрос на «черное золото». Сохраняющиеся опасения относительно перенасыщения рынка отражаются и на рынке фьючерсов, который в последнее время придерживается медвежьих настроений, находясь во власти спекулятивных сделок, в частности со стороны хедж-фондов.



Опасения относительно перенасыщенности рынка давят на нефтяные цены. Мы придерживаемся нейтральной точки зрения, однако, считаем, что цены на нефть вновь вернуться к отметке выше 60 долларов за баррель, поскольку снижение добычи сланцевой нефти и высокий спрос на «черное золото» повышают напряженность на рынке быстрее, чем ожидалось.



Норберт Рюкер, Руководитель департамента аналитики сырьевых рынков банка Julius Baer