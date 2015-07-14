Греция: соглашение наконец-то достигнуто

На данный момент принято единогласное решение совместно с Европейским стабилизационным механизмом (ЕСМ) и Международным валютным фондом (МВФ) по запуску программы финансирования Греции на 82-86 млрд евро, которые покроют финансовые нужды страны на ближайшие три года, включая 7 млрд евро, необходимые для погашения долга до 20 июля, и 5 млрд евро - до середины августа. 25 млрд евро будут направлены на капитализацию банковского сектора, из которых 10 млрд евро станут доступны сразу после подписания программы ЕСМ.



Кроме того, еще один транш на 35 млрд евро будет направлен на стимулирование притока инвестиций в Грецию и экономический рост страны. Греческому парламенту необходимо до завтра в качестве обязательного условия утвердить на законодательном уровне ряд реформ, чтобы другие национальные парламенты могли приступить к голосованию и начать согласование новых программ помощи ЕСМ и МВФ. В ходе Евросаммита была также обсуждена проблематика греческого долга: участники саммита согласились рассмотреть меры по смягчению долговой нагрузки (исключая частичное списание).



Мы ожидаем, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет поддерживать ликвидность греческих банков вплоть до завершения переговоров. Управляющий совет сохранил в силе программу экстренной помощи ELA, которая в настоящее время составляет 89 млрд евро, но, возможно, эта сумма будет увеличена после того, как греческий парламент одобрит обязательные условия, выдвинутые кредиторами.



По результатам Евросаммита на этой неделе давление на Грецию и ее банковскую систему смягчилось. В то же время, встреча продемонстрировала решимость в сохранении сильной и устойчивой еврозоны, что является хорошим знаком для периферийных стран, имеющих проблемы с обслуживание долга. Греция избежала риска выхода из еврозоны, но только утверждение на законодательном уровне обязательных требований кредиторов даст зеленый свет для реализации новой программы.



Эйрини Цекериду, аналитик Julius Baer