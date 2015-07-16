Перспектива повышения процентной ставки в США и укрепление доллара давят на драгметаллы

Драгоценные металлы еще больше потеряли в цене после вчерашнего укрепления доллара США на фоне заявлений о намерении ФРС США поднять процентную ставку к концу этого года. Золото закончило день, торгуясь ниже 1150 долларов за унцию, а серебро - падением ниже 15 долларов за унцию. Совокупность таких факторов как экономическое оживление, перспектива повышения процентных ставок и невысокая инфляция продолжают определять наши «медвежьи» среднесрочные и долгосрочные прогнозы по золоту и серебру, поскольку все вместе это должно привести к спаду интереса инвесторов к этим «тихим гаваням».



В то время как золото остается в немилости у инвесторов, потенциальный возврат на рынок китайских участников, ищущих альтернативу акциям и недвижимости, остается ключевым фактором, который сможет сыграть на повышение. Впрочем, на Шанхайской бирже золота пока не отмечают увеличения спроса.



По золоту мы сохраняем наши ценовые ориентиры на уровне 1150 и 1100 долларов за унцию на следующие три и двенадцать месяцев соответственно, учитывая краткосрочный «повышающий» фактор, связанный с негативными настроениями на рынке фьючерсов.



По серебру, в связи с недавним падением цен, мы снижаем наши трехмесячные и годовые ценовые ориентиры до 14,5 долларов и 13,5 долларов за унцию соответственно. Как и в случае с золотом в краткосрочной перспективе может сработать повышающий цены фактор, связанный с крайне негативными настроениями на рынке фьючерсов.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков Julius Baer