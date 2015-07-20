Julius Baer Group представляет результаты по итогам первого полугодия 2015 года

Активы под управлением группы несмотря на значительные колебания курсов мировых валют снизились всего на 2% и составили 284 млрд швейцарских франков (около 297 млрд долл. США). На финансовые результаты Julius Baer во многом повлияло резервирование средств для возможного урегулирования претензий властей США к банку. Чистая прибыль без учета резервирования этих средств возросла на 34% и составила 384 миллион швейцарских франков (около 401 млн долл. США).



• Активы под управлением группы по итогам первого полугодия 2015 составили 284 млрд швейцарских франков (около 297 млрд долл. США), что на 7 млрд швейцарских франков (7.3 млрд швейцарских франков) или всего на 2% ниже по сравнению с результатами конца 2014 года. Такой результат был во много достигнут благодаря чистому притоку средств в размере 6 млрд швейцарских франков (6,3 млрд долл. США) (4,5% в годовом исчислении), хорошей рыночной конъюнктуре и интеграции активов банка Leumi Private Bank AG (Leumi). Совокупность этих факторов в значительной степени нивелировало негативный эффект удорожания швейцарского франка, который обошелся банку в более чем 20 млрд швейцарских франков (21 млрд долл. США).

• Операционная прибыль выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,408 миллионов швейцарских франков (около 1,472 млн долл. США), а валовая прибыль увеличилась на 99 базисных пункта (б. п.). Скорректированное соотношение расходов к прибыли выросло до 64,7%.

• Скорректированная чистая прибыль снизилась на 62% и составила 109 млн швейцарских франков (114 млн долл. США) в связи с тем, что банк зарезервировал 350 млн долл. США (326 млн швейцарских франков) под возможное окончательное и исчерпывающее соглашение с минюстом США в рамках расследования властей США в отношении банка.

• Скорректированная чистая прибыль до вычета списаний (которая не включает в себя расходы, связанные с урегулирование претензий американских властей) выросла на 34% и составила 384 млн швейцарских франков (около 401 млн долл. США), а скорректированная прибыль в пересчете на акцию выросла на 33% и достигла 1,76 швейцарских франка.

• Чистая прибыль по стандартам IFRS снизилась на 78% до 40 млн швейцарских франков (около 42 млн долл. США), а IFRS EPS - на 78% до 0,18 швейцарских франка. Хороший показатель чистой прибыли за этот период был нивелирован расходами на урегулирование претензий американских властей к банку.

• Сегодня, 20 июля 2015 года Julius Baer объявил о достижении договоренности о покупке 40% участия в ведущей финансовой компании в Мексике NSC Asesores. Сумма сделки не разглашается. Сделка ознаменует собой выход Julius Baer на второй крупнейший рынок по управлению активами состоятельных клиентов в Латинской Америке, а также в очередной раз продемонстрирует стремление банка укрепить свои позиции на важных развивающихся рынках.



Комментарий Бориса Колларди (Boris Collardi), Главного исполнительного директора Julius Baer Group Ltd.:



«Операционные показатели Julius Baer продемонстрировали высоко результативную динамику, за счет масштабной работы, проделанной всеми подразделениями банка за последние два года и направленной на достижение синергетического эффекта от интеграции активов подразделения IWM. Прогресс представляется тем более значимым, учитывая факт негативного воздействия сильного укрепления швейцарского франка на активы под управлением Группы. На финансовые результаты оказало влияние и недавно инициированное властями США расследование в отношении банка, и Julius Baer продолжит прилагать все усилия к скорейшему урегулированию этого дела».