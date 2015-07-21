Сырьевые товары остаются в центре внимания

Из-за падения цен на сырьевых рынках преобладает тенденция к понижению. В США цены на нефть опустилась ниже 50 долл. за баррель в понедельник, а цены на золото ненадолго спикировали ниже 1100 долл. за унцию в начале утренних торгов. Товарные рынки штормит с разных сторон. Усиление доллара и опасения по поводу Китая оказывают значительное давление на цены. В то же время хедж-фонды и другие инвесторы накопили короткие позиции, что дало дополнительный толчок к началу распродаж. С учетом того, что цены на сырьевые товары достигли новых минимумов за последнее время, тенденция к распродаже активов сохранится в краткосрочной перспективе. Тем не менее, фундаментальные факторы не поддерживают широкое распространение тенденции к понижению.



Мы считаем, что растущие мировые продажи автомобилей в совокупности с растущими производственными затратами станут причиной восстановления до прежнего уровня цен на палладий и платину. Сокращение производства сланцевой нефти в США и устойчивый мировой спрос поднимут цены на нефть выше 60 долл. за баррель.



Норберт Рюкер, аналитик по сырьевым рынкам банка Julius Baer