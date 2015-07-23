Рост поставок нефти укрепляет тенденцию к понижению цен

Опасения относительно переизбытка черного золота превалируют на нефтяном рынке. Вчера эти опасения нашли частичное подтверждение, когда были обнародованы официальные данные, демонстрирующие неожиданное и нехарактерное для летнего сезона увеличение запасов «черного золота» в нефтехранилищах США. Цены на нефть марки WTI, снизившись на 3,3%, упали ниже 50 долларов за баррель, в то время как цены на нефть марки Brent упали на 1,6%. Большие объемы импорта нефти в страну во многом объясняет неожиданный прирост нефтяных запасов. Снижение объёмов добычи сланцевой нефти в США более чем скомпенсировано ростом добычи на месторождениях нефтеносных песков в Канаде, которая быстро восстанавливается после череды лесных пожаров, вызвавших перебои ранее в этом году.



Интенсивные канадские поставки отражаются и на региональных ценах, которые упали ниже 35 долларов за баррель, по сравнению с 50 долларами месяцем ранее. Сегодня уже нет уверенности в обратном отскоке цен в краткосрочной перспективе, так как не за горами окончание летнего автомобильного сезона, традиционно поддерживающего спрос на нефть.



Опасения относительно переизбытка поставок сохраняют свое давление на цены на нефть и поддерживают тенденцию к понижению. Мы сохраняем нашу нейтральную точку зрения, но в более долгосрочной перспективе прогнозируем, что цены на нефть поднимутся выше 60 долларов за баррель из-за сокращения добычи сланцевой нефти и устойчивого спроса.



Норберт Рюкер, ведущий аналитик по сырьевым рынкам банка Julius Baer