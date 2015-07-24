Падение цен на медь сигнализирует о росте опасений инвесторов за экономику Китая

С момента достижения отметки в почти 6 500 долларов за тонну в начале мая цены на медь постоянно скользили вниз, достигнув вчера шестилетнего минимума в 5 253 долларов за тонну. Падение цен на медь указывает на опасения инвесторов в отношении роста китайской экономики. Спад на рынке недвижимости КНР ни для кого не секрет, и этот фактор сдерживает спрос на медь. Признаки спада отмечаются и в отраслях, связанных с производством бытовой техники - кондиционеров, стиральных машин, холодильников.



Падение цен на медь также связано с продолжающимся усилением курса доллара в отношении валют стран-производителей меди, что в свою очередь позволяет сокращать производственные расходы, деноминированные в долларах.



В целом, мы считаем, что перспектива достижения баланса на рынке меди остается достаточно зыбкой. Цены на фьючерсы на медь на фоне растущих медвежьих настроений могут еще более откатиться вниз, и мы пока не видим серьезных причин для их роста и не советуем сейчас покупать медь по текущим низким ценам для последующей перепродажи.



Карстен Менке, аналитик по сырьевым рынкам банка Julius Baer