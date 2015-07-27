Производство платины сокращается

Укрепление доллара США смягчило давление падающих цен на южноафриканскую платиновую промышленность, но малорентабельные шахты не способны ни покрыть собственные производственные расходы, ни расходовать финансы на поддержку производства. Третий по величине производитель в Южной Африке, Lonmin, не смог противостоят давлению и заявил о сокращении производства в пятницу на прошлой неделе. Сокращение будет проходить в течение двух ближайших лет и составит около 1,5% от мировых поставок платины.



Добыча палладия также будет сокращена, но в меньшей степени. Заявление Lonmin в перспективе усилит дефицит на рынках платины и палладия, тем самым подтверждая наш позитивный прогноз относительно цен на них.



Низкие цены на платину держат южноафриканскую горнодобывающую промышленность под давлением и ограничивают добычу. С учетом ожиданий относительно увеличения мировых автомобильных продаж, мы придерживаемся позитивного прогноза по платине и палладию.



Карстен Менке, аналитик по сырьевым рынкам банка Julius Baer