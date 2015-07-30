Вероятность повышения ставки на следующем заседании FOMC

По итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) все еще остается шанс, что Федрезерв поднимет ставку на следующем заседании, которое состоится 16-17 сентября. Но представители ФРС были очень осмотрительны в своих комментариях и старались не звучать слишком оптимистично, осторожно выбирая слова, тем самым оставляя себе люфт для максимально гибких решений на ближайших заседаниях.



Слово "некоторое" было добавлено в отчет FOMC для описания желаемого улучшения данных по рынку труда, которые в свою очередь дадут возможность поднять ставку. Слабость энергетического сектора и международные события снова выходят на первый план в качестве основных факторов риска для экономики и для планов по повышению ставки.



Мы по-прежнему считаем, что ФРС еще несколько повременит, скорее всего, до октябрьского заседания, перед тем как начать поднимать ставку. Однако, самым важным является то, что в риторике ФРС присутствует посыл, что темпы нормализации ставок будут очень постепенными, а это означает, что последующее повышение ставки последует не ранее чем через полгода и более.



Доллар США и доходность казначейских бумаг немного подросли, демонстрируя, что на фоне ожиданий повышения ключевой ставки участники рынка не были разочарованы политикой ФРС, даже несмотря на тот факт, что Федрезерв оставлял открытыми различные варианты. В течение сегодняшнего дня будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал 2015 года, и если его рост превысит ожидаемые 2,5%, это, безусловно, увеличит вероятность того, что ФРС поднимет ставки скорее раньше, чем позже.



Заявление FOMC предполагает, что актуальны все варианты развития событий, в том числе повышение процентной ставки на следующем заседании в сентябре.



Дэвид Коль, руководитель департамента валютных исследований банка Julius Baer