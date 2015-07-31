Инфляция в странах еврозоны остается выше нуля

Ожидается, что сегодняшний оценочный показатель инфляции в Еврозоне за июль укажет на то, что цены в целом остаются на стабильном уровне, то есть уровень инфляции 0,2% останется без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Резкое падение цен на нефть в конце прошлого года остается основным фактором потребительской инфляции, несколько занижающим реальную динамику цен.



Уровень базовой инфляции, исключая волатильные цены на свежие продукты питания и энергоносители, колеблется около 1% и ожидается на отметке 0,8%. Очевидно, что это слишком низкий уровень по сравнению с планами ЕЦБ достичь стабильности цен, удерживая инфляцию на уровне почти 2%. Это вполне может стать поводом для продолжения программы покупки облигаций. В то же время риски дефляции в Еврозоне намного снизились благодаря существенному обесцениванию евро за последние 12 месяцев.



Инфляция в странах еврозоны, как ожидается, будет низкой в июле, но не настолько низкой, чтобы спровоцировать дополнительные действия со стороны ЕЦБ.



Дэвид Коль, руководитель департамента валютных исследований банка Julius Baer