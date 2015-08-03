Индексы деловой активности PMI в промышленном секторе в июле соответствуют тенденциям развития большинства экономик мира

Сегодняшние индексы деловой активности PMI в промышленном секторе –индикаторы, позволяющие делать прогнозы на ближайшие три-шесть месяцев – скорее всего подтвердят текущие тенденции развития большинства мировых экономик. Так утренние данные из Азии соответствовали ожиданиям участников рынка. В большинстве своем Индексы PMI азиатских стран продолжают оставаться ниже уровня в 50 базисных пунктов, что свидетельствует о тенденции к ухудшению в экономиках многих стран, соседствующих с Китаем, которые на себе ощущают снижение деловой активности в Поднебесной.



Снижение Индекса PMI до 50 базисных пунктов по данным Китайского Национального бюро статистики, и снижение частного индекса PMI для производственного сектора Caixin до 47,8, сигнализируют о дальнейшем замедлении темпов китайской экономики. Это указывает на сохраняющуюся неустойчивость второй по величине экономики мира, которая, вероятно, нуждается в дополнительных стимулах, чтобы преодолеть спад. В Японии итоговые значения Индекса PMI подтвердили медленное восстановление экономики после слабых результатов второго квартала.



В то же время, европейские экономики в целом продолжают двигаться по пути восстановления. Ожидается, что совокупный Индекс по Еврозоне останется примерно на уровне 52 базисных пунктов, указывая на умеренное восстановление. Однако во Франции - второй по величине экономике Европы – значение Индекса скорее всего вновь упадет ниже отметки в 50 пунктов. Это будет весьма неприятным сигналом, поскольку чаще всего падение Индекса ниже этой точки означает спад в экономике страны. А за исключением последнего месяца Франция уже находилась ниже уровня 50 пунктов тринадцать месяцев подряд.



Наконец, ожидается, что индекс производственной активности ISM в США останется на уровне прошлого месяца - 53,5 пунктов. Этот уровень отчетливо указывает то, что американская экономика встала на рельсы восстановления и подтверждает вероятность повышения процентной ставки в октябре, что мы и прогнозируем на данный момент.



Ведущие Индексы подтверждают существующие тенденции июля: Европа прочно встала на путь восстановления, а экономика США становится все более готовой к первому повышению ставок. Азиатские показатели PMI подтвердили умеренные темпы восстановления японской экономики и довольно шаткое положение Китая, которое оказывает негативное влияние на соседствующие с ним экономики.



Мишель Рот и Сьюзан Йохо, экономисты Julius Baer