Даже динамичные продажи автомобилей не смогли дать толчок росту цен на палладий

Позитивные фундаментальные данные не смогли оказать поддержку рынку палладия, цены на котором колеблются в районе 12-летних минимумов. Выросший спрос на внедорожники в США увеличил общий объем автомобильных продаж на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Учитывая недавние заявления о сокращении добычи палладия, устойчивый рост спроса на автокатализаторы должен оказать существенную поддержку ценам на драгметалл.



Тем не менее, опасения по поводу состояния китайской экономики, а также непрекращающиеся технические и импульсные продажи являются основной причиной продолжающегося спада на рынке палладия. Аналогичная ситуация и на рынке платины, который по большей части подвержен влиянию со стороны рынков дизельных автомобилей в Европе и производства автокатализаторов. Цены на платину продолжают игнорировать влияние долгосрочных позитивных фундаментальных факторов. Публикация данных по автомобильным продажам в Европе и Китае ожидается в течение предстоящей недели. Скорее всего, влияние фундаментальных факторов отошло на задний план, если конечно, рынки таким образом не предвосхищают жесткую просадку китайской экономики, которая может вызвать сокращение мирового производства автомобилей.



Несмотря на недавнее понижение цен, мы считаем, что рынок платины и палладия недостаточно насыщен, и подтверждаем наш позитивный среднесрочной и долгосрочный прогноз. Хотя торги палладием закрылись ниже критического уровня в 600 долларов за унцию, мы продолжаем придерживаться нашей позиции ввиду того, что техническая картина рынка предполагает его краткосрочную консолидацию.



Динамичные продажи автомобилей в Соединенных Штатах не смогли вчера остановить падение цен на палладий. Несмотря на положительные фундаментальные факторы и наш «бычий» прогноз, технические и импульсные продажи, вероятно, продолжат оставаться краткосрочной угрозой для цен.



Уоррен Крайциг, Аналитик сырьевых рынков Julius Baer