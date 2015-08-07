Природный газ избежал шторма, накрывшего рынки сырьевых товаров

Рынок природного газа остался в стороне от шторма, который бушует на других сырьевых рынках, еще раз подтвердив, что его динамика основана на собственных фундаментальных факторах. Несмотря на разброс цен, демонстрируемый рынком с начала весны этого года, мы придерживаемся позитивного прогноза. Благодаря низким ценам и конкурентным преимуществам по сравнению с углем, газ пользовался стабильным спросом со стороны электростанций. Между тем, замедление нефтебуровой активности на фоне низких цен на черное золото начинает отражаться и на снижении добычи попутного газа.



Сравнительно мягкие погодные условия пока позволяли избежать резкого сокращения поставок и роста цен. Последствия предложенного президентом США Бараком Обамой плана «Чистая энергия» (Clean Power Plan) для рынка газа выглядят пока туманными, с учетом того, что план скорее всего увязнет в многолетних политических дискуссиях.



Экспорт сжиженного природного газа, уровень которого должен вырасти к декабрю этого года, еще одна интересная долгоиграющая тема, заслуживающая внимания. Активность американских экспортеров на рынке будет способствовать накоплению излишков сжиженного природного газа, которые азиатские потребители вряд ли смогут полностью освоить. Избыточные объемы, скорее всего, буду отгружаться в Европе. Это окажет давление на цены на природный газ и в конечном итоге на электроэнергию в ближайшие годы.



Устойчивый спрос на природный газ со стороны электростанций, жаркая летняя погода и сокращение производства сланцевого газа – все эти факторы должны оживить рынок природного газа в США. Мы придерживаемся «бычьего» прогноза и рекомендуем длинные позиции в отношении американского природного газа.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков, Julius Baer