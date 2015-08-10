Китайский сырьевой импорт по-прежнему устойчив

Последние торговые данные Китая показывают, что импорт сырьевых товаров в июле оставался устойчивым. Общий объем импорта сырой нефти сохранил интенсивный темп, увеличившись почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Такое увеличение может сигнализировать о процессе создания запасов нефти или о повышении уровня загрузки НПЗ. Импорт медной руды и концентрата снизился в прошлом месяце незначительно, но, как и нефть вырос по сравнению с предыдущим годом на 8%.



Хотя спад в строительном секторе и повлиял на стальную отрасль Китая, импорт железной руды по-прежнему устойчив и находится на уровне прошлого года. Снижение цен на железную руду стало причиной закрытия местных шахт, продукция которых была слишком дорогостоящей. Это в свою очередь оказало поддержку импорту более дешевого сырья из Австралии и Бразилии.



Импорт сои также увеличился как в месячном, так и годовом исчислении, из чего можно заключить, что спрос на корм для птиц и свиного поголовья остается устойчивым. Наоборот, импорт угля и растительного масла продолжает демонстрировать более низкие показатели по сравнению с прошлым годом. В целом, июльские цифры демонстрируют мало доказательств значительного спада китайского импорта сырьевых товаров. Накрывший в этом году сырьевые рынки ценовой шторм, скорее всего, является следствием роста предложений на рынке и стоимости дефляции, а не следствием явного снижения спроса.



Последние торговые данные Китая за июль по-прежнему демонстрируют устойчивый спрос на большинство сырьевых товаров и стабильный импорт сырой нефти. Мировой рост поставок, опережающий спрос, остается наиболее вероятным объяснением ценового шторма, накрывшего сырьевые рынки в этом году.



Уоррен Крайциг, Аналитик сырьевых товаров банка Julius Baer