Обзор глобального экономического цикла

∙ Китай будет развиваться более медленно, в то время как США демонстрируют умеренный рост на перспективу. Экономический рост Еврозоны усиливается, однако этот год не обещает быть для нее безоблачным. В тоже время экономика Японии показывает скромные темпы восстановления.



∙ После замедления роста в первом квартале 2015 года экономика США демонстрирует умеренное восстановление, в основном за счет развития сферы услуг. Более интенсивные темпы развития можно ожидать в 2016 году.



∙ Экономика еврозоны продолжает набирать обороты, но, скорее всего, испытает определенное замедление темпов роста к концу этого года, а в 2016 вновь вернется к докризисным темпам.



∙ Техническая рецессия в Швейцарии в первом полугодии 2015 года, наступившая после шокового удорожания национальной валюты, может продлиться еще достаточно долго – при курсе 1,05 швейцарских франков за евро.



∙ Начиная с прошлого лета, замедление китайской экономики является главной причиной падения спроса на сырье, что негативно влияет на многие сырьевые экономики. Дефляционное давление увеличивается в глобальном масштабе вследствие по большому счет невысокой способности производителей диктовать цены, а предложение на рынке снова опережает рост спроса. Таким образом, многие развивающиеся сырьевые экономики в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке пребывают в относительном застое.



∙ До тех пор, пока не будет гарантирована стабильность цен, денежно-кредитная политика останется экспансионистской. Сохранение темпов роста и сдерживание дефляции – основные приоритеты на сегодня. Ожидаемое первое повышение процентных ставок Америкой в 4-м квартале 2015 года и Великобританией в 1 квартале 2016 будут зависеть от экономических данных.



Янвиллем С. Акет (Janwillem C. Acket), главный экономист Julius Baer