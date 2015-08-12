Девальвация китайского юаня обусловлена в большей степени рынком?

Вчера Народный банк Китая удивил рынки внезапной девальвацией юаня на 1,9%, в результате которой официальный курс валюты КНР был установлен на уровне 6,2298 юаня за доллар против 6,1162 юаня за доллар днем ранее.



Впоследствии, курс юаня упал до отметки 6,33 за доллар, хотя с начала года стабильно удерживался на уровне 6,20 юаня за доллар. Народный банк Китая в сопроводительном заявлении анонсировал, что отныне он будет устанавливать курс национальной валюты в зависимости от цифр, которыми рынки закрылись в предыдущий день, принимая во внимание соотношение спроса и предложения. Другими словами, это будет означать, что по сути власти Китая перешли на плавающий курс юаня.



Сегодня официальный курс составил 6,33 юаня за доллар. Вместе с тем, падение курса валюты КНР продолжилось до 6,43 юаня и 6,55 офшорного юаня в Гонконге за доллар соответственно. Переход к плавающему валютному курсу – важный этап либерализации валютной политики, в том числе на пути к включению юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ. Вместе с тем, такой шаг может привести к дестабилизации, а также к риску оттока капитала из-за формирования девальвационных ожиданий.



Таким образом, мы ожидаем, что Народный банк Китая и далее продолжит управлять курсом национальной валюты. Кроме того, мы считаем, что сокращение золотовалютных резервов, направленных на поддержание стабильности валюты, возможно, также повлияло на внезапное колебание курса юаня. Другим положительным побочным эффектом девальвации станет улучшение условий для китайских экспортеров, которые согласно опубликованным в понедельник торговым данным находятся в плачевном состоянии.



Сегодня утром сигналы о дальнейшем спаде китайской экономики были подтверждены июльскими данными о более медленном росте промышленного производства и снижении розничных продаж в Китае. Кроме того, наметившееся замедление темпов роста инвестиций в основные средства говорит о том, что стимулирующая налогово-бюджетная политика еще не действует в полную силу и, возможно, потребуется в дальнейшем принять ряд дополнительных мер.



Внезапное изменение вчера курса юаня и его последовательная девальвации привели к снижению стоимости китайской валюты, которая в настоящее время остановилась на отметке 6,42 юаня за доллар. Мы считаем, что Народный банк Китая вскоре стабилизирует курс на новом уровне, чтобы предотвратить отток капитала из-за девальвационных ожиданий. Мы сможем дать свой прогноз через несколько дней на фоне последовательного наблюдения за действиями Народного банка Китая, что позволит увидеть, действительно ли при формировании курса юаня он опирается на курс национальной валюты на момент закрытия биржи. Слабая валюта может несколько поддержать экспортный сектор, но это, вероятно, не станет основным инструментом поддержки китайской экономики, которая снова идет на спад. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что в ближайшее время власти окажут значительную поддержку экономике с помощью снижения ставки и использования налоговых и денежно-кредитных мер регулирования.



Сьюзан Йохо, экономист банка Julius Baer