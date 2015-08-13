Падению юаня конца не видно?

Сегодня юань продолжил снижение. Курс китайской валюты вновь был установлен на отметке, в районе которой рынки закрылись вчера – 6,40 юаня за доллар. На данный момент курс юаня составляет 6,41 за доллар, и в целом ситуация выглядит спокойнее, так как участники рынка, похоже, адаптировались к новому положению.



Мы ожидаем, что в течение ближайших дней китайская валюта продолжит обесцениваться под давлением негативных макроэкономических новостей, сигнализирующих о продолжающемся спаде китайской экономики. Но когда же спад достигнет своего дна? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим наши оценочные модели.



Принимая во внимание недооцененность юаня рынком, мы склоняемся к тому, что курс китайской валюты в трехмесячной перспективе сможет закрепиться на новом максимуме - 6,8 юаня за доллар, и в дальнейшем удержаться на этом уровне.



Но мы продолжим следить за ситуацией, и наш текущий прогноз может в значительной мере подвергнуться влиянию данных мониторинга колебаний юаня в течение ближайших дней.



Сьюзан Йохо, экономист банка Julius Baer