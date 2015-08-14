Платина и палладий в плюсе, несмотря на слабые автомобильные продажи

Мировые продажи автомобилей в июле сократились на 0,7%. Если рассматривать три крупнейших мировых рынка, то в Европейском союзе и Соединенных Штатах количество продаж транспортных средств увеличилось почти на 167 000, а вот в Китае продажи упали примерно на 115 000 единиц, включая импортный транспорт и малотоннажные грузовики.



Несмотря на значительные трудности, которые автопроизводители испытывают с точки зрения продаж в Китае и на других развивающихся рынках, мы считаем, что в долгосрочной перспективе тренд по-прежнему остается восходящим. Это в свою очередь позволяет нам придерживаться позитивного прогноза относительно спроса на платину и палладий со стороны производителей автомобильных катализаторов.



После шторма, накрывшего сырьевые рынки в прошлом месяце, цены за последние недели стабилизировались, поскольку ослабло давление, вызванное техническими и импульсными продажами. Учитывая существующие опасения относительно поставок сырья из Южной Африки, мы подтверждаем наш позитивный среднесрочный и долгосрочный прогноз для обоих металлов.



Уоррен Крайциг, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer