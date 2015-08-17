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Повышение прозрачности данных о китайских золотых запасах

17.08.2015 14:07 1 505 просмотров
Народный банк Китая, по всей видимости, становится более прозрачным с точки зрения данных о своих золотых запасах, которые были опубликованы уже второй месяц подряд в пятницу. Июльские данные об увеличении золотого запаса Китая примерно на 19 тонн (до 1677 тонн) были опубликованы вслед за внезапным объявлением в прошлом месяце о приросте в 604 тонн за период с апреля 2009 г. по июнь 2015 г.

Поскольку Китай нацелен на включение юаня в корзину валют для расчета специальных прав заимствования МВФ, обнародование данных по золотым запасам может стать регулярным, повысив, таким образом, прозрачность рынка золота в целом.

Однако, как видно за последние годы, регулярные закупки золота правительством КНР не останавливают общий тренд на падение цен на драгметалл, которые в июле опустились ниже 1100 долларов за унцию. Если же оценивать недавний отскок цен, мы считаем, что их рост был вызван, прежде всего, закрытием коротких позиций на золото на рынке фьючерсов в связи с турбулентностью китайской валюты и ростом опасений по поводу китайской экономики. Мы по-прежнему сохраняем долгосрочный медвежий прогноз, поскольку ожидаем, что золото останется вне фокуса интересов инвесторов в связи с ожиданиями повышения процентных ставок, сдержанной инфляции и мирового экономического роста.

Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer

Комментарии 1

Юрий Тамазин  (Termoxit)
#
Это или подкупная рожа
Либо дебил 100 % в юбке
Либо глубоко хочет но не может
Скачек по жизни на раз два
Все не так и все не те
Вообщем внутри то
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