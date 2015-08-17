Повышение прозрачности данных о китайских золотых запасах

Народный банк Китая, по всей видимости, становится более прозрачным с точки зрения данных о своих золотых запасах, которые были опубликованы уже второй месяц подряд в пятницу. Июльские данные об увеличении золотого запаса Китая примерно на 19 тонн (до 1677 тонн) были опубликованы вслед за внезапным объявлением в прошлом месяце о приросте в 604 тонн за период с апреля 2009 г. по июнь 2015 г.



Поскольку Китай нацелен на включение юаня в корзину валют для расчета специальных прав заимствования МВФ, обнародование данных по золотым запасам может стать регулярным, повысив, таким образом, прозрачность рынка золота в целом.



Однако, как видно за последние годы, регулярные закупки золота правительством КНР не останавливают общий тренд на падение цен на драгметалл, которые в июле опустились ниже 1100 долларов за унцию. Если же оценивать недавний отскок цен, мы считаем, что их рост был вызван, прежде всего, закрытием коротких позиций на золото на рынке фьючерсов в связи с турбулентностью китайской валюты и ростом опасений по поводу китайской экономики. Мы по-прежнему сохраняем долгосрочный медвежий прогноз, поскольку ожидаем, что золото останется вне фокуса интересов инвесторов в связи с ожиданиями повышения процентных ставок, сдержанной инфляции и мирового экономического роста.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer