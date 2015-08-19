Не время скупать цветные металлы

Опасения, связанные с китайской экономикой, остаются доминирующей темой на рынке цветных металлов, день за днем подталкивая цены к многолетним минимумам. Вчера медь торговалась ниже 5000 долларов за тонну, иллюстрируя тем самым значительное снижение китайского спроса. Вместе с тем, хотя рост спроса на медь в этом году и замедлился на фоне спада в строительной индустрии, нельзя сказать, что это обрушило рынок.

Импорт меди остается устойчивым: ее запасы в Китае значительно ниже показателей, наблюдаемых в течение последних пары лет. В условиях существующих опасений жесткой посадки китайской экономики и господства сугубо медвежьих настроений на рынке фьючерсов на медь, можно сказать что медь оказалась недооцененной. Хотя возможность изменения ситуации на рынке меди в лучшую сторону представляется ограниченной на фоне уверенного роста мировой добычи.

Принимая во внимание усиление неопределенности на рынке, мы не рекомендуем скупку по сегодняшним ценам. Алюминий тем временем продолжает двигаться в направлении 1500 долларов за тонну, отражая опасения по поводу продолжающегося роста китайского экспорта после недавнего снижения курса юаня.

Экспорт используется в качестве «предохранительного клапана» китайскими металлургическими компаниями, которые в этом году увеличили свое производство более чем на 18%. С учетом недавних заявлений Министерства промышленности и информатизации КНР о планах дополнительного стимулирования экспорта алюминия, глобальный рынок алюминия не должен испытывать какого-либо дефицита. Что касается меди, мы не считаем текущие цены на металл подходящими для сиюминутных скупок.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer