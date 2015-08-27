Евро и йена укрепились после закрытия операций carry trade

В течение последних нескольких дней опасения относительно роста китайской экономики значительно снизили доверие инвесторов и поставили под вопрос возможность повышения ключевой ставки в США в сентябре этого года, вызвав панику на рынках, в том числе и на валютном. Так, денежные единицы развивающихся стран подверглись еще большему давлению и многие из них продолжают ослабевать.



С другой стороны, европейская и японская валюты укрепились по отношению к доллару. На наш взгляд, это связано с закрытием операций carry trade из-за оттока капиталов из рисковых активов, ведь именно эти две валюты широко использовались для финансирования высокодоходных инвестиций. В связи с этим мы пересматриваем наш прогноз по этим двум валютам.



Теперь мы прогнозируем усиление европейской валюты по курсу 1,15 доллара за евро в течение ближайших трех месяцев, и 1,18 доллара за евро - в 12-месячной перспективе. Долю риска нашему прогнозу добавляет возможность того, что в ситуацию вмешается Европейский центральный банк. Тем не менее, этот вариант не входит в наш текущий сценарий. Аналогично и для йены - мы прогнозируем стабильно растущую японскую валюту на уровне 120 йен за доллар в трехмесячной и годовой перспективе.



Сьюзан Йохо, экономический аналитик банка Julius Baer