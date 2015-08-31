Сырая нефть отыгрывает потери

После 10-процентного скачка в прошлый четверг цены на нефть продолжили расти и в пятницу. Brent прибавила 5,2%, West Texas Intermediate 6,3%, в результате чего цены почти достигли уровня начала месяца. Такие резкие перепады не зависят от фундаментального фактора изменения соотношения спроса и предложения, а вызваны скорее ослаблением тенденции ухода от рисков на рынке фьючерсов.



Рост мировых опасений, связанных с возможной жесткой посадкой китайской экономики, остается ключевым фактором ценообразования не только для нефти, но и для всех сырьевых товаров. Волатильность останется повышенной до тех пор, пока не прояснится, насколько сильным будет спад экономики КНР.



Однако фундаментальная поддержка цен на нефть ослабла. Рынок в настоящее время пребывает на пике летнего спроса, и на подходе осеннее межсезонье – период техобслуживания НПЗ и сокращения закупок нефти.



В то же время, добыча нефти в Северной Америке остается весьма устойчивой, несмотря на низкие местные цены. Нормализация настроений на рынке фьючерсов все еще оставляет люфт для некоторого повышения цен.



Мы по-прежнему придерживаемся нашего долгосрочного прогноза относительно консолидации цен на нефть марки Brent в районе 55-60 долларов за баррель в трехмесячной перспективе и около 55 долларов за баррель в проекции двенадцати месяцев.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer