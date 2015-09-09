Продажи автомобилей в Китае демонстрируют признаки стабилизации

В прошлом месяце сырьевые рынки были взбудоражены из-за опасений по поводу серьезного падения спроса со стороны Китая. Согласно последним данным, эти страхи оказались преувеличенны. В августе китайский сырьевой импорт был устойчив, а продажи автомобилей демонстрировали признаки стабилизации. Благодаря снижению цен, объем продаж китайских автомобилей достиг 1,44 млн единиц, что на 0,6% выше прошлогоднего уровня и на 11% выше июльского показателя. В связи с тем, что экономическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться, в краткосрочной перспективе мы ожидаем вялые автомобильные продажи. Однако, это не говорит о том, что общая тенденция структурного роста продаж изменится в худшую сторону. Из-за сохраняющейся неопределенности, на текущий момент мы не рекомендуем покупать палладий. В тоже время не стоит и продавать уже имеющиеся позиции.



Согласно данным Всемирного инвестиционного совета по платине (WPIC) рынок испытывал дефицит платины во втором квартале, хоть и меньший, чем в первом. Это произошло в основном из-за возобновления поставок железной руды из ЮАР, которые, вероятно, достигли максимума, так как низкие цены оказывают все большее давление на производителей. Некоторые из них уже объявили о сокращении добычи, в то время как другие отложили новые проекты, ограничивая объем поставок в ближайшем будущем. На этом фоне, мы все же сохраняем долгосрочный позитивный прогноз для платины и палладия. Импульсные продажи как на фьючерсном, так и на реальном рынках представляют собой ключевой риск, в то время как нормализация медвежьих настроений может привести к восстановлению роста цен.



Карстен Менке, Аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer