Рынок нефти восстанавливается из-за снижения темпов добычи в США

Вчерашний день заставил участников рынка нефти переварить целый пул новостей, на фоне которых цены на черное золото вновь выросли до уровня 50 долларов за баррель. Согласно еженедельному отчету после нескольких недель снижения запасы черного золота в США увеличились даже больше, чем ожидалось.



В прошлый понедельник Днем труда завершился в США активный летний автосезон, и НПЗ стали сокращать объемы производства, готовясь к осеннему сезону. Однако НПЗ на удивление быстро вернулись к прежнему уровню активности в последние недели, что во многом и спровоцировало неожиданное увеличение запасов нефти в США.



Одновременно с этим, официальные данные подтверждают спад производства нефти в США на фоне низких цен, резкого сокращения инвестиций и буровых работ. По последним оценкам производство нефти в США продолжит снижаться до 8,6 миллионов баррелей в день в августе следующего года по сравнению с пиковыми значениями в 9,6 млн баррелей в день в марте этого. Сокращение производства в США вызвано ситуацией со сланцевыми нефтяными скважинами, а также с так называемыми истощенными и устаревшими скважинами, и будет способствовать восстановлению равновесия спроса и предложения.



Тем не менее, мы отмечаем, что распродажные цены на нефть этим летом связаны в большей степени не с избытком нефти, а скорее с импульсными продажами, стоимостью дефляции и падением сырьевых валют. В то время как постоянное снижение себестоимости производства нефти свидетельствует о том, что цены на черное золото останутся на низком уровне в долгосрочной перспективе, мы считаем, что рыночные настроения нормализуются после чрезмерных медвежьих уровней. Это даст стартовую платформу для роста в краткосрочной перспективе.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer