На этой неделе будет поставлена точка в вопросе подъема ключевой ставки в США

Недели, месяцы, кварталы, если не годы прошли в разговорах о возможном повышении процентной ставки. На предстоящей неделе в этом деле, наконец, должна быть поставлена точка: в четверг ФРС США огласит решение по базовой процентной ставке. Каждый второй экономист (50% опрошенных на текущий момент по сравнению с 80% опрошенных в июле) ожидает подъема ставки этой неделе, что, по сути, ознаменует собой завершение самого длительного в истории финансовой политики США периода неизменной процентной ставки.

В тоже время только около 30% опрошенных участников фьючерсного рынка сохраняют уверенность, что ФРС поднимет ставку. Конечно же предстоящее решение ФРС США затмевает собой все другие грядущие новости недели. Среди них - немного статистики по инфляции, индекс экономических настроений ZEW, данные о промышленном производстве Китая. Но всё же все ждут решения Джанет Йеллен и компании – будет ли поднята ставка или нет.

Кристиан Гэттикер, главный стратег и глава департамента исследований банка Julius Baer