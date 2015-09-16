Последние макроданные США навряд ли дадут ФРС дополнительный импульс поднять ставку на грядущем заседании

Представленные вчера данные США по розничной торговле за август довольно неоднозначны. Фактические продажи упали на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как показатель без учета продаж автомобилей и бензина упал на 0,3%. Обе цифры оказались чуть ниже консенсус-прогноза, который и так предполагал более слабые показатели.



Тем не менее, даже с учетом более слабых августовских показателей, данные подтверждают постепенный рост потребления в США во второй половине 2015 года. Однако, отсутствие значительных позитивных сдвигов навряд ли даст дополнительный импульс ФРС.



Тем более что опубликованные позднее данные о спаде промышленного производства на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и падении загрузки производственных мощностей до 77,6% свидетельствуют о сгущении облаков на производственном фронте. Ситуацию усугубляет и резкое падение индекса производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing до -14.7.



Несмотря на то, что производство занимает не самую большую долю в экономике США (примерно 20% от ВВП), упомянутые показатели не останутся незамеченными при принятии ФРС США решения о ставке в четверг.



Макроданные США, представленные на этой неделе, вряд ли стимулируют ФРС на повышение ставки. Несмотря на то, что мнения на рынке разделись фактически в равной пропорции на предмет того, будет поднята ставка или нет, мы по-прежнему ожидаем, что ФРС отложит это решение, по крайней мере, до октября.



Дэвид А. Майер, старший экономист банка Julius Baer