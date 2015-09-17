Как подъем ключевой ставки в США повлияет на развивающиеся рынки

Вопрос, который занимает инвесторов и развивающиеся рынки, вовсе не в том, поднимет или нет процентную ставку ФРС США. Основные вопросы на следующие 12 месяцев заключаются в том, будут ли негативные сюрпризы (например, новые повышения ставок в большем масштабе, чем ожидалось), и какие развивающиеся рынки окажутся наиболее уязвимыми.



Что касается первого вопроса, то ФРС принимает решения относительно величины ставки с учетом внешних обстоятельств. Дальнейшие повышения маловероятны до тех пор, пока не завершатся европейские и японские программы количественного смягчения.



Что касается второго вопроса, то наиболее уязвимы к повышению ставки развивающиеся рынки с дефицитом бюджета, имеющие отрицательные реальные процентные ставки и зависящие от доходов от продажи сырья. К таким рынкам относятся Бразилия, Турция, Южная Африка, Малайзия и Колумбия. Наименее уязвимыми к повышению ставки в США можно назвать развивающиеся азиатские рынки.



Хайнц Рюттиманн, стратег по развивающимся рынкам Julius Baer