Опасения ФРС относительно экономического роста вызвали волнения на сырьевых рынках

В прошлую пятницу сырьевые рынки стали свидетелями масштабного спада, вызванного волнениями на мировых фондовых рынках и небольшим укреплением доллара. Если до недавнего времени более низкие процентные ставки и дешевые деньги способствовали росту цен на акции, в этот раз финансовые рынки, по-видимому, слепо среагировали на озвученную ФРС озабоченность относительно глобального экономического роста.



Падение цен на нефть составило около 4%, несмотря на новости о дальнейшем сокращении числа буровых установок, которое должно обернуться сокращением поставок. Металлы просели по всем позициям. Например, медь потеряла в цене около 2,5%. И только золото вопреки общему тренду закрыло пятничные торги небольшим повышением, подтвердив намерение инвесторов избегать рисков.



Вместе с тем, мы считаем, что рынок сырьевых товаров должен стабилизироваться и перейти к росту в ближайшие несколько недель. Летние распродажи, на наш взгляд, происходили, в большей степени под влиянием эмоций, и в основе сегодняшних низких цен никак не лежат фундаментальные факторы. Вместе с тем, мы не рекомендуем скупку по сегодняшним ценам, поскольку тенденция к серьезному снижению себестоимости на фоне роста производительности и слабость сырьевых валют должны и в дальнейшем удержать цены на низком уровне.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых товаров банка Julius Baer