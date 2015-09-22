Коалиционное правительство Греции может отложить реализацию программы спасения экономики



• Мы сохраняем наш пессимистичный настрой относительно Греции и ожидаемдальнейшего усугубления экономической ситуации.

• Однако нет оснований считать, что греческий кризис повлияет на рост экономики Еврозоны.



На фоне того, что ни одна греческая партия не сумела получить абсолютного большинства на воскресных выборах, оппозиционная СИРИЗА получила 145 мест из 300 и сформировала коалицию с партией АНЕЛЬ (10 мест). Несмотря на то, что коалиция потеряла несколько мест (снизив свое присутствие в Парламенте до нынешних 155 мест, по сравнению со 162 на январских выборах), в целом эти выборы вновь завершились крупной победой СИРИЗА. Новая Демократия, главная оппозиционная партия, получила 75 мест, в то время как ультраправая партия Золотая Заря стала третьей с 18 местами. Количество воздержавшихся достигло рекордного уровня в 43,5%.



Результаты выборов дают коалиционному правительству мандат на выполнение ранее согласованной программы реформ дляспасения экономики страны без какого-либо внутреннего противодействия со стороны левой платформы СИРИЗЫ (которая сформировала отдельную партию, но не прошла в парламент). Этот фактор является положительным как для кредиторов, так и для греческого населения, поскольку обеспечивает политическую стабильность. Тем не менее, по-прежнему не совсем ясно, как коалиция, возглавляемая СИРИЗой, реализует программу при том, что левое крыло партии против жестких реформ и демонстрирует незначительную заинтересованность в ее реализации. Хотя ее реализация, очевидно, является необходимым условием для облегчения долгового бремени Греции, наступления которого впрочем, следует ждать только после первой оценки результатов программы, а этот момент, вероятно, будет отсрочен.



В целом, мы ожидаем дальнейшегоухудшения экономической ситуации в Греции. Контроль за движением капитала и закрытые банки только усугубляют этот тренд.Впрочем, во 2 квартале 2015 года эффекта«заражения» этим трендом в самой Еврозоне не наблюдалось. Доля Греции составляет только 2% от общего ВВП еврозоны, и мы вполне уверены в том, что последствия греческого кризиса в ближайшей и среднесрочной перспективе останутся несущественными. Кроме того, ЕЦБ имеет мощные инструменты, чтобы свести к минимуму побочный ущерб для остальной части еврозоны. Среди этих инструментов -программа выкупа гособлигаций и расширенная программа выкупа активов. С целью сохранения финансовой стабильности в Еврозоне был создан и Европейский стабилизационный механизм. Кроме того, другие слабые звенья еврозоны, включая Португалию, Ирландию и Испанию, предприняли важные шаги в плане реформ и участники рынка уже отмечают первые признаки экономического роста. Возможная волатильность вряд ли окажет существенное влияние на рост европейской экономики.



Мы по-прежнему считаем, что Греция - единичный случай, не способный вовлечь в кризис остальные европейские страны.



Эйрини Цекериду, аналитик банка Julius Baer