Данные PMI сигнализируют о дальнейшем замедлении роста экономики КНР

Согласно опубликованным сегодня предварительным данным индекс PMI для производственной сферы Китая Caixin подтверждает, что замедление роста экономики Поднебесной, скорее всего, продолжится и в четвертом квартале.



В сентябре индекс упал до 47,0 пункта (с 47,3 в августе) в cвязи с тем, что нерешительное использование денежно-кредитных и фискальных рычагов стимулирования экономики не способствовало стабилизации экономики КНР.



Хотя мы и ожидаем новых избирательных либерализационных мер, в следующем году спад китайской экономики, скорее всего, продолжится, поскольку спад рынка недвижимости так и останется ключевым фактором, виляющим на эконмическую стагнацию. Таким образом, мы прогнозируем замедление темпов роста экономики КНР до 6% в 2016 году.



Сьюзан Йохо, экономист банка Julius Baer