Природный газ торгуется на нижнем уровне ценового диапазона за последние месяцы

С начала весны природный газ торгуется разнонаправленно в диапазоне между 2,5 и 3 USD за один миллион британских термических единиц, не поддаваясь растущей нестабильности на нефтяном и сырьевом рынках. Рынок Северной Америки вступил в фазу межсезонья, поскольку летний высокий спрос со стороны электростанций спал, а зимний сезон, когда спрос традиционно увеличивается в связи с необходимостью включать отопление, еще не стартовал. Межсезонье всегда характеризуется значительным увеличением природного газа в хранилищах.



Мы по-прежнему считаем, что существенное сокращение добычи сланцевого газа на фоне падения цен на нефть и сокращения буровых работ, в конечном итоге обусловит снижение поставок и окажет поддержку ценам на природный газ. Однако, сезонное понижение спроса на газ ослабит влияние на ценообразование фактора сокращения поставок. Мы сохраняем наш оптимистичный настрой и рекомендуем держать длинные позиции на газовой бирже. Вместе с тем, мягкий климат и устойчивый уровень поставок сланца с Северо-Востока США могут оказать дальнейшее давление на цены.



Норберт Рюкер, Руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer