В странах еврозоны инфляция по-прежнему на нулевом уровне

Сегодняшние предварительные данные по инфляции в еврозоне скорее всего демонстрируют, что ключевые показатели сохраняют минимальные значения во многом благодаря снижению цен на нефть. Ожидается, что сентябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) останется на том же уровне, что и год назад. Это свидетельствует о нулевой инфляции и небольшом ее снижении с августовской отметки 0,1%.



Тем не менее, базисные темпы инфляции немного выше. Точнее всего реальный уровень инфляции отражает ее базовый показатель, который не учитывает цены на продовольствие и энергоносители. Он остается на уровне 0,9%. Низкая инфляция подтверждает наличие глобальных дефляционных процессов, а также факт восстановления еврозоны, правда, с меньшей динамикой, чем в предыдущие восстановительные циклы.



Европейский центральный банк по-прежнему обеспокоен тем, что низкий уровень инфляции может спровоцировать вторую волну дефляционных эффектов. Однако мы ожидаем, что ЕЦБ лишь будет наращивать риторику, подчеркивая свою готовность активно действовать по необходимости, однако оставит текущую программу покупки активов без изменений в плане месячных объемов и продолжительности.



Инфляция в еврозоне остается нулевой, но это не повод для смягчения политики ЕЦБ.



Дэвид Коль, главный валютный стратег и ведущий экономист Германии банка Julius Baer