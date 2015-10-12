Цветные металлы растут в цене на фоне сокращения поставок

После сентябрьского сокращения производства африканской меди, компания Glencore в пятницу объявила о значительном сокращении производства цинка. Последовавшие за этим закрытие коротких покрытий на рынке фьючерсов и ожидание дальнейшего снижения поставок стали причиной взвинчивания цен на цветные металлы. Цинк прибавил более 10%, цены на алюминий и медь выросли более чем на 3%. Мы ожидаем, что, в конце концов, экстренное закрытие коротких позиций должно закончится, поскольку сокращение поставок должно оказать длительное положительное воздействие на цены, при условии, что ослабление спроса носит циклический, а не структурный характер. Но поскольку Китай разворачивает свою парадигму роста от инвестиционной к потребительской, мы считаем, что нас ждет структурное ослабление спроса на цветные металлы.

Рост городов за счет сельской местности продолжает ослабевать, что в свою очередь снижает потребность в новой жилой недвижимости в ближайшие годы. В то же время спрос на новые инфраструктурные проекты медленно приближается к насыщению. А учитывая общемировой вялый экономический рост, мы продолжаем считать, что рынок цветных металлов выглядит достаточно насыщенным. Мы сохраняем нейтральный прогноз по цветным металлам и медвежий настрой относительно железной руды. В целом, мы придерживаемся осторожного настроя по отношению к горно-добывающей промышленности.



Карстен Менке, аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer