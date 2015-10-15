Ослабление доллара вызывает рост цен на золото и серебро

Очередные слабые экономические данные США оказали давление на доллар и одновременно взвинтили цены на благородные металлы. Усиливающиеся ожидания того, что ФРС США вряд ли повысит процентную ставку в этом году или в начале следующего привели к росту цен на золото и серебро более чем на 1.3%. Мы считаем, что недавнее укрепление цен на золото и серебро во многом связано с закрытием коротких позиций на рынке фьючерсов и с техническими покупками.



Мы ожидаем дополнительной поддержки цен на золото и серебро в краткосрочной перспективе. Не исключено, что эта поддержка распространится и на средне-и долгосрочную перспективу, если экономика США будет продолжать показывать слабые результаты, что могло бы побудить Федеральную резервную систему США пойти на смягчение, а не ужесточение денежно-кредитной политики. Таким образом, мы подтверждаем наш долгосрочный пессимистичный прогноз на золото и серебро.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer