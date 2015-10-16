Цены на нефть растут

Вчера цены на нефть вновь подскочили выше 50 долларов за баррель на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных США. Этим новостям удалось компенсировать давление на цены со стороны такого фактора как перенасыщенность рынка. В фокусе внимания - запасы нефти в США и и показатели производства нефти в Штатах: львиная доля избытка нефти скопилась в американских хранилищах, а снижение темпов добычи американской сланцевой нефти является ключевым фактором, который позволит восстановить баланс мирового спроса и предложения.



В этом контексте, значительное увеличение запасов, о котором вчера сообщили официальные источники, стало неожиданностью. Тем не менее, активность нефтеперерабатывающих предприятий сезонно низкая, многие из них закрыты на подготовку к зимнему сезону, что в целом может временно сказаться на спаде производства.



Мы сохраняем наш нейтральный прогноз и считаем, что нефть будет торговаться в диапазоне от 50 до 60 долларов за баррель.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых товаров банка Julius Baer