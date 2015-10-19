Данные ВВП Китая по итогам 3 квартала подтверждает замедление темпов роста экономики страны

Согласно утренним данным по ВВП Китая в 3 квартале, рост экономики КНР в этот период составил 6,9%, снизившись по сравнению со вторым кварталом (+7%), но превзойдя ожидания экспертов (6,8%). В третьем квартале рост ВВП КНР составил 1.8%. Тем не менее, эти цифры не могут "замаскировать" продолжающее снижение темпов развития экономики Поднебесной.

Ежемесячные ключевые макроэкономические данные за сентябрь указывают на замедление еще четче. Эти данные также демонстрируют, что под давлением находятся сектора промышленности и недвижимости, в то время как сектор услуг чувствует себя лучше. Цифры по промышленному производству и инвестициям в основные средства стали разочарованием для рынка, показав в годовом исчислении 5,7% и 10.3% соответственно. В тоже время рост розничных продаж составил 10,9%.



Китайская экономика продолжает замедление, на фоне слабых показателей на рынке недвижимости и до некоторой степени в сфере экспорта. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы эти факторы станут причиной дальнейшего замедления роста экономики и прогнозируем рост ВВП в 2016 г. на уровне 5,5%. Это, вероятно, будет сопровождаться дальнейшим смягчением денежно-кредитной и фискальной политики, а также реформами.



Сьюзан Йохо, старший экономист, Julius Baer