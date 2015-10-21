Цены на платину начали восстанавливаться

Настроения на рынке платины, кажется, нормализуются после негативной реакции на скандал вокруг нарушения экологических норм дизельными двигателями. Еще в начале октября платина торговалась в районе 900 долл. за унцию, но с тех пор цены на нее резко возросли до 1,020 долл. за унцию. Как отмечалось ранее, мы не считаем, что скандал вокруг нарушения экологических норм дизельными двигателями приведет к резкому спаду продаж дизельных автомобилей в Европе, которая является крупнейшим рынком в мире в этом сегменте. Мы придерживаемся мнения, что доля рынка дизельных автомобилей будет снижаться постепенно, поскольку использование более дорогих систем очистки приведет к снижению привлекательности небольших и средних автомобилей. Хотя риски все же возрастают. Так, согласно сообщениям СМИ, Франция собирается отменить налоговые льготы для дизельных авто в ближайшие 5 лет.



Франция является третьим по величине после Германии и Великобритании рынком в Европе по количеству проданных дизельных автомобилей (более чем 1,1 млн). Хотя в долгосрочной перспективе прогноз на спрос на платину нельзя назвать позитивным, мы видим потенциал роста цен в ближайшие годы. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе мы отдаем предпочтение палладию в связи с ростом его использования в производстве бензиновых двигателей. Кроме того, наш позитивный прогноз на оба металла основывается, в том числе, на данных о снижении объемов добычи. Низкие цены оказывают все большее давление на южноафриканских производителей, которые были вынуждены закрыть маленькие шахты и отложить реализацию новых проектов. Мы не видим каких-либо причин для роста поставок металлов в ближайшие годы. Наш краткосрочный прогноз на платину и палладий остается довольно нейтральным, на фоне новостей из Китая, связанными с достаточно слабыми продажами автомобилей и низким спросом на ювелирные изделия.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer