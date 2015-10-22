Рост запасов снижает цены на нефть

Неожиданный значительный рост запасов в американских нефтехранилищах стал причиной колебания цен на нефть в последние несколько недель. В связи с этим возникает вопрос: позволит ли продолжающееся снижение темпов добычи американской сланцевой нефти восстановить баланс мирового спроса и предложения? Спад производства носит сезонный характер, многие из нефтеперерабатывающих предприятий закрыты на подготовку к зимнему сезону, однако, в ближайшие недели они вернутся к полноценной работе. Мировой спрос на нефть, в частности китайский импорт нефти, достаточно устойчивы, не в последнюю очередь за счет политики, направленной на формирование стратегических резервов черного золота в стране.



В перспективе ситуация на рынке нефти может обостриться в связи с возможностью возобновления экспорта иранской нефти. Отчет по МАГАТЭ по иранской ядерной программе планируется к публикации в середине декабря и от представленных в нем данных будет зависеть снятие санкций с Ирана. Мы сохраняем наш нейтральный прогноз и считаем, что в краткосрочной перспективе нефть будет торговаться в диапазоне от 50 до 60 долларов за баррель.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых товаров банка Julius Baer