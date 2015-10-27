Рост китайской экономики и реформы

Реформы и уменьшение долговой нагрузки в финансовом секторе Китая привели к замедлению темпов экономического роста, также затронув сектор недвижимости. Смягчение фискальной и денежно-кредитной политики было направлено на то, чтобы хотя бы отчасти стабилизировать экономические условия в стране. Однако, скорее всего последует и дальнейшее смягчение, чтобы замедление темпов роста экономики не превысило 7%. Тем не менее, экономический рост Китая продолжит замедляться в 2015 и 2016 гг., так как потребуется несколько лет пока реформы будут реализованы и дадут первые положительные результаты. Стоит отметить, что сейчас как раз тот самый благоприятный момент для проведения структурных реформ, особенно в таких областях, как финансовая либерализация, финансовое регулирование, консолидация государственных предприятий и контроль государственного долга.



Сьюзан Йохо, старший экономист, Julius Baer