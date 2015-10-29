Мировые цены на нефть выросли на 6% на фоне снижения опасений относительно перенасыщенности рынка

Вчера мировые цены на нефть выросли на 6% в связи с ростом настроений инвесторов на фоне снижения опасений относительно перенасыщенности рынка и заполненности нефтехранилищ. В последние дни аналитики следят за ситуацией на североамериканском рынке намного внимательнее чем обычно. Это связно с тем, что большинство мировых запасов сосредоточены в США, а снижение производства сланцевой нефти в стране может восстановить баланс мирового спроса и предложения. Вчерашние данные Минэнерго США содержали ряд «бычьих» моментов. Всплеск активности, например, указывает на то, что нефтеперерабатывающие предприятия постепенно возвращаются к полноценной работе и наращивают закупки сырой нефти после завершения осеннего периода ремонтных работ. Помимо этого правительство США разрешило заключить нефтяные свопы с Мексикой, что стало еще одним шагом к снятию запрета на экспорт черного золота.



Мы сохраняем наш нейтральный прогноз и считаем, что в краткосрочной перспективе нефть будет торговаться в диапазоне от 50 до 60 долларов за баррель. Мировой спрос на нефть должен оставаться стабильным, а сокращение добычи сланцевой нефти в США приведет к снижению избыточных запасов.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых товаров банка Julius Baer