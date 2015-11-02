Производственный индекс PMI в октябре

Октябрьские данные индекса PMI, важнейшего индикатора мировых экономик, указывают на признаки некоторой стабилизации в азиатском регионе, сохраняющийся скромный рост в Европе и ухудшение условий производства в США.

Октябрьские данные по индексу PMI в странах Азии уже были обнародованы. В Японии хороший показатель выше 52 базисных пункта сигнализирует о продолжении процесса медленного восстановления экономики страны. В Китае, рост индекса Caixin до 48,3 базисных пункта оказался выше ожидаемого и может служить сигналом того, что меры смягчения возымели первые положительные результаты. Хотя на поверку позитивный эффект может оказаться временным.



Сьюзан Йохо, экономист банка Julius Baer