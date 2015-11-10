Краткосрочная передышка для железной руды?

Рынок железной руды, который находится во власти долгосрочного нисходящего тренда, возможно, получит краткосрочную передышку на фоне перебоев с поставками на одном из бразильских рудников. Авария, произошедшая на прошлой неделе, привела к остановке производства и закрытию шахты по настоящее время. На выработке производилось около 30 млн тонн железной руды, что эквивалентно около 2% от общего объема морских поставок. Но на фоне текущего наращивания объемов добычи двумя крупнейшими мировыми производителями - Австралией и Бразилией, мы не прогнозируем никакого длительного воздействия этого инцидента на рынок, хотя наш трехмесячный прогноз по цене 45 долларов за тонну навряд ли будет реализован.



В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что рынок железной руды останется перенасыщенным, подтверждая наш медвежий настрой и годовой прогноз 40 долларов за тонну. Спрос со стороны китайских сталелитейных заводов вряд ли вырастет, поскольку на потребление стали влияет спад в производстве и строительстве.



Карстен Менке, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer