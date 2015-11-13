Перенасыщенность рынка давит на нефтяные цены

Опасения, связанные с переизбытком нефти, продолжают управлять нефтяным рынком и оказывать давление на цены на фоне роста нефтяных запасов, отмеченного в еженедельном докладе Министерства энергетики США.

Внимание рынка приковано к Северной Америке: во-первых, большая часть избыточных мировых запасов нефти сосредоточены в ее хранилищах, во-вторых, спад добычи сланцевой нефти считается ключевым фактором, который может повлиять на восстановление баланса спроса и предложения. Однако уровень добычи сланцевой нефти демонстрирует устойчивость и объем ее добычи падает не так быстро, как предполагалось в начале когда, когда буровая активность снижалась быстрыми темпами.

Если говорить о прогнозе на 2016 год, то рынок, скорее всего, останется перенасыщенным не в последнюю очередь в результате возвращения иранской нефти. Мы сохраняем свой нейтральный прогноз, но в связи с растущими опасениями относительно перенасыщенности рынка мы понижаем наш долгосрочный ценовой прогноз: до 50 долларов за баррель марки Brent и до 45 долларов за баррель нефти WTI.



Норберт Рюкер, аналитик сырьевых рынков банка Julius Baer