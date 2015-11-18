Что хуже: спрос на цветные металлы или настроения на рынке?

Китай вновь оказывает давление на цены на цветные металлы. Так, стоимость тонны меди упала ниже 4600 долларов США, а алюминия - до уровня 1450 долларов США за тонну. Рост предложения и падение спроса на ряду со снижением производственных затрат стали основными причинами падения цен. Кроме того, распродажам способствовал и рост медвежьих настроений. Китайские хедж-фонды, которые по неофициальной информации вновь вернулись на рынок цветных металлов, делают ставку на дальнейшее снижение цен на фоне падения внутреннего производства и продолжающегося спада в сфере строительства. Таким образом, цены на рынке цветных металлов навряд ли существенно восстановятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Поскольку Китай разворачивает свою модель роста от инвестиционной к потребительской, мы считаем, что нас ждет структурное ослабление спроса на цветные металлы. Рост городов за счет сельской местности продолжает ослабевать, что в свою очередь снижает потребность в новой жилой недвижимости в ближайшие годы. В то же время спрос на новые инфраструктурные проекты в городах медленно приближается к насыщению.

А учитывая общемировой вялый экономический рост, мы продолжаем считать, что рынок цветных металлов выглядит достаточно насыщенным. Мы снижаем наш трех и двенадцатимесячный прогноз по алюминию до 1500 и 1550 долларов США за тонну соответственно, и по меди – до 5 000 долларов США за тонну.



Карстен Менке, аналитик по сырьевым рынкам банка Julius Baer