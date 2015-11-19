Прогноз по паре EUR/USD

В своих интервью, опубликованных на этой неделе, главный экономист ЕЦБ Питер Прат и Ив Мерш, один из руководителей Европейского центрального банка, намекнули, что банк готов идти на дальнейшие меры поддержки экономики еврозоны. ЕЦБ может либо опустить ставку по депозитам ниже нуля, либо продлить программу покупки активов, или же запустить оба механизма поддержки одновременно.

Мы весьма скептически относимся к подобным решениям, но понимаем, что они, скорее всего, будут реализованы. Ставка по депозитам, весьма вероятно, будет снижена на 10 базисных пунктов до -0,3%, а программа скупки активов может вырасти с 10 млрд евро до 70 млрд.

Это в свою очередь заставляет понизить наш прогноз по паре EUR/USD в трехмесячной перспективе до 1,06.



Дэвид Коль, ведущий валютный стратег и главный экономист банка Julius Baer