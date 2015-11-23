Закрытие металлургических заводов в Китае давит на цены железной руды X

Последние дни Федеральная резервная система США держит сырьевые рынки на коротком поводке. Растущие ожидания относительно повышения ставок ФРС в декабре и укрепление доллара США стали ключевыми факторами, влияющими на ценообразование на сырьевых рынках в последние недели. Динамика доллара, например, существенно повлияла на сегмент металлов, в частности на золото, цены на которое достигли своего пятилетнего минимума.



Однако валютный фактор - не единственный. Фактор спроса и предложения также сдерживает рост сырьевых рынков. Сохраняется обеспокоенность по поводу спроса на металлы в Китае, особенно на железорудных и сталелитейных рынках, где внутренние цены достигают новых минимумов. Спрос на сталь в КНР падает на фоне слабого экономического роста, избыточности производственных мощностей и перенасыщенности рынка недвижимости.



Сталепрокатная промышленность продолжает подсчитывать убытки и пытается избавиться от излишков продукции, экспортируя на внешние рынки. Поступающие в последние дни сообщения о закрытии металлургических производств стали причиной снижения спроса и цен на железную руду. Ослабление спроса в Китае с лихвой компенсирует перебои с поставками в Бразилии.



Мы придерживаемся нашего медвежьего настроя и прогнозируем цены на уровне около 40 долларов за тонну в годовой перспективе. При этом китайские меры по стимулированию экономики являются ключевым, но непредсказуемым фактором, который может повлиять на рыночную ситуацию в положительном ключе.



Норберт Рюкер, руководитель исследований сырьевых рынков банка Julius Baer