Прогноз по рынку облигаций

Мировой рынок облигаций испытывает противоречивые сигналы. Мы видим неутешительные политические заголовки о сбитом на Ближнем Востоке российском военном самолете и сохраняющуюся террористическую угрозу в Бельгии. Все это очевидно стимулирующие факторы для вложений в «безопасные гавани».



Также новостной поток сдерживает цены на более рискованные облигации и валюты развивающихся рынков. Для сохранения капитала мы по-прежнему рекомендуем высокодоходные долларовые облигации. Несмотря на то что даже они подвергаются влиянию спада цен на нефть, мы считаем, что текущий уровень доходности компенсирует ожидаемый риск дефолта.



Маркус Алленшпах, начальник отдела по инструментам с фиксированной доходностью банка Julius Baer