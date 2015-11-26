Отношения России с Западом вновь испортились. Санкции ЕС в отношении России скорее всего будут продлены.

После терактов в Париже, казалось, что у президента России Владимира Путина появился шанс ослабить напряженность в отношениях с Западом, возникшую на фоне конфликта в Украине, и найти общий язык в борьбе против исламского государства. Но после того, как Турция сбила российский военный самолет на этой неделе, отношения вновь испортились. Скорее всего, они останутся натянутыми, поскольку помимо конфликтов на Украине, а теперь и в Сирии, еще сохраняются экономические санкции ЕС.



Лидеры 28 стран ЕС встретятся 18 декабря, чтобы обсудить, следует ли пролонгировать санкции еще на шесть месяцев, начиная с конца января. Ослабление санкций увязывается с выполнением условий соглашения Минск-2. Но так как до сегодняшнего дня эти условия не выполнены, то у ЕС видимо не будет иного выбора, кроме как продлить санкции.





Хайнц Ройтман, стратегический аналитик развивающихся рынков банка Julius Baer